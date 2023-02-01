Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Мэрию Владимира обязали немедленно расселить аварийный дом 1917 года постройки. Об этом сообщает прокуратура области.Одноэтажный многоквартирный дом № 4 на улице Федосеева (износ 69%) давно признан подлежащим сносу. Его должны были расселить ещё до конца 2015 года, но на момент проверки в двух муниципальных квартирах ютились 10 человек. Ведомство вышло в суд, который потребовал незамедлительно предоставить владимирцам благоустроенные квартиры аналогичной площади.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.