За 2022 год объём депозитов вырос на 12%.

На счетах жителей Владимирской области накопилось 252 млрд рублей. Об этом сообщают в реготделении Банка России.За 2022 год объём депозитов вырос на 12%. Сумма подсчитана без учёта эскроу-счетов.Порядка 171 млрд рублей составляют вклады населения. Ещё 81 млрд лежит на текущих счетах. Бизнесмены также увеличили объём средств в банках до 56 млрд рублей.При этом 96% средств владимирцев размещены в рублях, что не удивительно, ведь доходность по валютным вкладам сейчас почти нулевая.