1 февраля совет народных депутатов Гороховецкого района назначил Оксану Рябовол на должность главы райадминистрации, освободившуюся после переезда Дмитрия Наумова во Владимир. Об этом

1 февраля совет народных депутатов Гороховецкого района назначил Оксану Рябовол на должность главы райадминистрации, освободившуюся после переезда Дмитрия Наумова во Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. На пост претендовали три кандидата: завотделом управления образования администрации Гороховецкого района Светлана Кащенко, и.о. главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол и руководитель МКУ «Административный центр Гороховецкого района»