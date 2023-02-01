Смотрите Вести в 9.00: вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской...

Смотрите "Вести" в 9.00: вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры?Начнем новый день вместе:Скорая приедет не скоро.В посёлке Вольгинском жители по несколько часов ждут медпомощь. Как решают вопрос следком и прокуратура?Белокаменный или каменный?Общественники и архитекторы опасаются, что железнодорожный вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры. Что в проекте?Как звучит Суздаль?И как мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря "оживил" фрески?