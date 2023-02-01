Смотрите Вести в 9.00: вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской...
Смотрите "Вести" в 9.00: вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры?
Начнем новый день вместе:
Скорая приедет не скоро.
В посёлке Вольгинском жители по несколько часов ждут медпомощь. Как решают вопрос следком и прокуратура?
Белокаменный или каменный?
Общественники и архитекторы опасаются, что железнодорожный вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры. Что в проекте?
Как звучит Суздаль?
И как мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря "оживил" фрески?