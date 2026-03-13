Мужик приходит на почту отправлять посылку. В зале - ни одного человека, а приемщица читает газету. Мужик обращается к ней:
- Я бы хотел...
Приемщица:
- Мужчина, встаньте в очередь!
И продолжает читать газету.
- Простите, но здесь...
- Мужчина, я вам что, не ясно сказала? Встаньте в очередь!
Читает газету дальше. Тут мужик разозлился и как плюнет ей в рожу. Приемщица:
- Да вы что себе позовляете, хам! Сейчас милицию вызову!
- А почему вы думаете, что это я? Посмотрите, сколько здесь народу!
еще анекдот!