Во Владимире второй день подряд происходит крупный пожар в производственном здании. 1 февраля на улице Большой Нижегородской вспыхнул завод «Владэластопен», занимающийся производством
<a href="https://33live.ru/novosti/01-02-2023-vo-vladimire-snova-proizoshel-krupnyj-pozhar-na-ximicheskom-predpriyatii.html" target="_blank">Во Владимире снова произошел крупный пожар на химическом предприятии</a> - Во Владимире второй день подряд происходит крупный пожар в производственном здании. 1 февраля на улице Большой Нижегородской вспыхнул завод «Владэластопен», занимающийся производством
[url=https://33live.ru/novosti/01-02-2023-vo-vladimire-snova-proizoshel-krupnyj-pozhar-na-ximicheskom-predpriyatii.html]Во Владимире снова произошел крупный пожар на химическом предприятии[/url] - Во Владимире второй день подряд происходит крупный пожар в производственном здании. 1 февраля на улице Большой Нижегородской вспыхнул завод «Владэластопен», занимающийся производством