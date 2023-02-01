Во Владимире второй день подряд происходит крупный пожар в производственном здании. 1 февраля на улице Большой Нижегородской вспыхнул завод «Владэластопен», занимающийся производством

Во Владимире второй день подряд происходит крупный пожар в производственном здании. 1 февраля на улице Большой Нижегородской вспыхнул завод «Владэластопен», занимающийся производством пластмассы. Вызов в МЧС поступил около часа ночи. На место оперативно прибыли спасатели, которые потушили пламя на площади в 300 кв.м. Сгорела конструкция, часть кровли, внутренняя отделка, имущество и готовая продукция. К ликвидации