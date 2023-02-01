Во Владимирской области дисциплинированные клиенты ЭнергосбыТ Плюс получили ценные...

Во Владимирской области дисциплинированные клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" получили ценные подарки.Первые победители традиционной акции от "ЭнергосбыТ Плюс" получили подарки.Новогодние праздники уже прошли, но компания "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает радовать своих абонентов. Подведены итоги традиционной акции "В новый год - без долгов и с подарками!". Победители определились в прямом эфире, с помощью электронного лототрона.Валерий Маковский, директор владимирского филиала "Энергосбыт Плюс":- Клиенты заплатили почти 35 млн. рублей и 14 тыс. клиентам мы списали пени. Конкурс мы проводили в новом формате в части подарков. В этом году мы дарим бытовую технику нашим победителям. Итоги были подведены и были выбраны 50 наших лучших клиентов, которые выполнили все условия конкурса.Среди них оказалась и Татьяна. До 31-го декабря она оплатила начисления за отопление, горячую воду, электричество и внесла рекомендованный платеж за декабрь. Теперь она обладатель главного приза - телевизора.Татьяна Ионова, победитель акции:- Это неожиданно и очень приятно! Я всем своим знакомым скажу, чтобы принимали участие, потому что это реально.Среди прочих подарков - умная колонка, аэрогриль, микроволновая печь. Всего в акции приняли участие более двадцати шести с половиной тысяч клиентов Владимирского филиала, что на шесть тысяч больше, чем годом ранее.Ольга Яцык, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”