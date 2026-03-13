Поликлинику строят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В декабре 2022 между «Собинской районной больницей» и ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ» заключён госконтракт стоимостью более 700

Поликлинику строят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В декабре 2022 между «Собинской районной больницей» и ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ» заключён госконтракт стоимостью более 700 млн рублей на строительство поликлиники со сроком сдачи – до 1 декабря 2025 года. Но подрядчик не успел выполнить обязательства в срок. И сейчас, спустя три месяца, объект не готов.