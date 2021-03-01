Экспертно-криминалистическая служба МВД России была образована 102 года назад.

Экспертно-криминалистическая служба МВД России была образована 102 года назад. Датой ее создания считается 1 марта 1919 года, когда начал работу Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР.Сегодня работу сотрудников ЭКЦ УМВД России по Владимирской области невозможно переоценить. Ежедневным кропотливым трудом они вносят весомый вклад в раскрытие преступлений, оказывая неоценимую помощь следственным и оперативным подразделениям.***Экспертно-криминалистическое отделение ОМВД России по Петушинскому району имеет свои традиции, историю и лю­дей, которые стояли у ее истоков. Значительный вклад в службу внесли замечательные люди и столь же замечательные специалисты-ветераны: Е.И.Черняков, С.И. Фролов, А.А. Кутафин, И.Г. Танин, В.В. Горбунов, Т.В. Линькова. Сегодня в ОМВД России по Петушинскому району в экспертно- криминалистическом отделении несут службу 3 сотрудника.Самый молодой сотрудник отделения – Елена Жохова. Ее опыт работы в данной сфере составляет менее одного года, на должность эксперта-криминалиста она заступила летом прошлого года. Коллеги по работе, опытные профессионалы, делятся с капитаном полиции тонкостями экспертно-криминалистического дела и помогают осваиваться в новой должности.За плечами майора полиции Олега Бобылева - 15 лет работы в экспертно-криминалистическом отделе. Сюда он пришел стажёром после окончания в 2005 году факультета метрологии Владимирского государственного университета. Олег Сергеевич поступил на службу в ОВД на должность эксперта и ни разу не усомнился в своем выборе. Сейчас майор полиции получает второе высшее образование в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.При производстве экспертиз сегодня используются новые технологии и современное оборудование. «Каждый отпечаток мы изучаем пристально»,- отмечает старший эксперт Алексей Журавлев, который служит в органах внутренних дел 22 года.Прежде чем заняться нынешним делом, несколько месяцев служил в патрульно-постовой службе. Затем перевелся на должность эксперта - криминалиста. Алексей Владимирович активно участвует в акциях и других мероприятиях, проводимых ОМВД. 10-летний сын Алексея Макар в 2020 году принял участие в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции», за что был награжден благодарностью и памятным подарком от ОМВД.Несмотря на малочисленный состав подразделения, сотрудникам экспертно-криминалистического отделения добивабтся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.В 2020 году эксперты - криминалисты ОМВД России по Петушинскому району приняли участие в производстве 498 следственных и процессуальных действий и осмотре 224 мест происшествий, из них 169 - по преступлениям, и выполнили 209 экспертиз.Коллектив экспертов-криминалистов ОМВД России по Петушинскому району поздравляет уважаемых ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, успехов в службе, счастья и радости семьям и близким.***Старший эксперт–криминалист ОМВД России по Александровскому району Печников Дмитрий Сергеевич служит в МВД более 23 лет и как никто знает, если не обо всех, то о многих тонкостях профессии.- Важнейшей составляющей деятельности экспертов-криминалистов, помимо лабораторных экспертиз, является, конечно же, работа на месте совершения преступления, дорожно-транспортного происшествия. Именно эксперт в ходе первоначального осмотра места происшествия обнаруживает и фиксирует следы преступления, порой, малозначительные детали или фрагменты, которые впоследствии позволяют распутавать всю цепочку преступления. Эксперт - криминалист в любое время дня и ночи по вызову выезжает в составе следственно-оперативной группы и собирает фактическую доказательную базу, на основании его заключений следователь уже будет вести дело, раскрывать преступление и привлекать виновных к ответственности, либо делать выводы об отсутствии состава преступления» - отмечает Дмитрий.***Сергушин Юрий Вячеславович из ОМВД России по Собинскому району служит в органах внутренних в должности эксперта-криминалиста с 2003 года. Грамотность, исполнительность сотрудника помогли за это время получить право на производство трасологических, дактилоскопических, баллистических экспертиз и холодного оружия.За время службы Ю.В. Сергушин принял участие более, чем в 5 000 следственных и процессуальных действий и сегодня по праву является одним из самых опытных членов коллектива ОМВД.***С 2011 года в УМВД России по городу Владимиру проходит службу эксперт- криминалист Сергей Пожарский.- Еще мальчишкой я с упоением читал произведение «Шерлок Хомс». Также, как и главному персонажу, мне всегда было интересно докопаться до истины, потому и поступил на службу в органы внутренних дел, - отмечает Сергей.Сергей считает, что успешный криминалист непременно должен обладать такими качествами как собранность, усидчивость, внимательность, способность мыслить аналитически, быть одновременно компетентным, любознательным, высокоинтеллектуальным, эрудированным, непредвзятым, уверенным в себе, методичным и рациональным считает.Одним из самых запоминающихся моментов в служебной биографии стал следующий.Летом прошлого года на территории города Владимира произошла серия мошенничеств с участием лиц цыганской народности. Отрабатывая один из эпизодов, полицейские проанализировали весь путь от места встречи потерпевшей с злоумышленниками до квартиры. Записи с видеокамер помогли зафиксировали, как злоумышленник выбрасывают бутылку в мусорное ведро. В ходе предварительного расследования экспертом - криминалистом с поверхности бутылки был изъят след пальца руки, который впоследствии позволил отождествить подозреваемых и задержать их.Отвлечься от напряженных будней Сергею помогают спорт, велосипедные прогулки, лыжи, рыбалка.С марта 1994 г. в УМВД России по городу Владимиру служит Сергей Левкин.Его всегда привлекала разноплановость работы, поэтому ему и нравится работа эксперта-криминалиста.- Это творческая профессия с опорой на научные составляющие. Заключение эксперта имеет силу вещественного доказательства, поэтому эксперт не имеет право на ошибку. Баллистика, трасология, дактилоскопия, технико-криминалистическая экспертиза документа - все эти направления безумно интересны для истинного профессионала. Коллектив у нас небольшой, но очень дружный, что также приводит к хорошей атмосфере и высокой трудоспособности. – говорит полицейский.Сергей также неравнодушен к спорту. Он играет за сборную УМВД России по Владимирской области по мини-футболу, в составе которой четыре раза становился чемпионом России.