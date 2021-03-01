Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается.

С 1 марта вступают в силу сразу несколько законов.Реформу техосмотра с 1 марта отложена на 1 октября. Это нужно, чтобы избежать неравномерного распределения нагрузки из-за неготовности к новым требованиям ряда операторов ТО.С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн. рублей за предшествующий год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир». Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей.Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации может использоваться публично, а что нет. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. Молчание не может считаться согласием на обработку персональных данных.До конца марта власти планируют запустить новую платформу портала Госуслуг. Она будет более технологичной, одновременно ею смогут пользоваться ещё больше людей. Постепенно изменится сама структура госуслуг, сроки их оказания сократятся до нескольких часов. В марте на новую платформу переведут 20 услуг, а к концу года — более сотни.7 марта вступает в силу закон о «детях-безбилетниках». Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.С 1 марта «дачная амнистия», то есть упрощённый порядок оформления прав на садовые дома, будет продлён ещё на пять лет — до марта 2026 года.