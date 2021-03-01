В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В Суздальском районе 25-летний парень угнал трактор, на котором снёс ветку газопровода и оставил без голубого топлива несколько домов.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, местный житель выпил и решил покататься по селу на тракторе одного из суздальских фермеров. Катаясь по населённому пункту, пьяный водитель повредил газопровод. Накатавшись, он поставил транспортное средство на прежнее место стоянки.Однако владелец техники всё равно написал заявление в полицию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в угоне.