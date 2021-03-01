В ночь с 28 февраля на 1 марта на станции Вековка загорелись три гаража.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в 02:27 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе в Гусь-Хрустальном районе, на станции Вековка.О возгорании сообщил очевидец. На момент прибытия пожарных к месту возгорания наблюдалось открытое горение трёх гаражей. Площадь составила 66 квадратных метров.По данным пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет.В результате происшествия пострадало 3 автомобиля, 2 мотоцикла и 2 мопеда. К тушению огня привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава.