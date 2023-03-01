Заболевания мочеполовой системы молодеют, говорят врачи. И главное здесь - вовремя заметить...

Заболевания мочеполовой системы "молодеют", говорят врачи. И главное здесь - вовремя заметить начинающийся недуг - так от него легче избавиться. Но нередко потенциальные пациенты "тянут" и не идут к врачу - из-за деликатности вопроса. Чем это чревато, какие урологические болезни встречаются чаще всего и какие современные методы лечения есть во Владимире, Вестям рассказали главный врач "Клиники Медицинских Экспертиз" Максим Кудыкин и врач-уролог Артем Абрамян.