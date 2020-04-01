Водитель легковушки не справился с управлением

Вечером 31 марта на южном объезде города Владимира произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, на 173 км М-7 водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в грузовик «Вольво», ехавший в сторону Нижнего Новгорода. От сильного столкновения водитель и два пассажира «Лады» погибли на месте до приезда «скорой» помощи.В сложных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от поездок, а при необходимости их совершения - быть на дорогах более внимательными и осторожными!