Половодье может обернуться для жителей посёлков и деревень стихийным бедствием.

Готовы ли багры и топоры? Сотрудники регионального управления МЧС выехали в Собинский район, где ожидается наиболее сильный паводок.Половодье может обернуться для жителей посёлков и деревень стихийным бедствием. Доходит до того, что людей приходится эвакуировать из своих домов на лодке. Владимир Зимин живет в микрорайоне Большие Сокольники с 1998 года, вспоминает, как во время паводков приходилось выручать соседей, подвозя на собственной лодке.Владимир Зимин: «Самая большая вода была - поверх этой газовой трубы. Можно было проходить на лодке, спокойно можно было проезжать. Даже на моторе, но на маленьком. Заключал договор с администрацией и 2 года, две эти половодки 12-13 год именно людей перевозил, была сделана переправа. Так работали».Уровень воды в нашей области уже несколько лет не поднимался выше допустимых пределов, но в этом году всё будет по-другому. К примеру, вода в Нерли уже поднялась на 123 см, а в Колокше на 264. Сотрудники МЧС совместно с местными властями, каждый год предупреждают жителей о возможных опасностях и сообщают что делать, если всё-таки затопило.Вячеслав Мухин, заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации г. Собинка: «Разговариваем с жителями, вручаем листовки по пожарной безопасности, по правилам поведения в период паводка. Так же рекомендуем жителям застраховать свое имущество, потому что мы не знаем какая будет весна, даже в этом году. Спрашиваем кто проживает именно на момент паводка. Чтобы в случаи повышения уровня воды предоставить пункт временного размещения».Местные магазины закупаются продуктами и товарами первой необходимости. Доставка - посредством автолавки. Недалеко от Больших и Малых Сокольников круглосуточно дежурят спасатели. В гараже - новые лодки и оборудование. Готовность к половодью - сто процентная - говорят сотрудники.Подразделение спасательной станции Собинки располагают вот такими лодками. Всего их четыре. Две гребные, две моторные. Конкретно такая лодка - моторная может развивать скорость до 25 км/ч. В ней всегда находится спасательный круг и спасательный жилет. уже совсем скоро - в апреле этого года - это лодка выйдет на воду .Гасан Алеев, спасатель (г. Собинка): «При первой же возможности, когда сойдет лед мы уже готовы. У нас все средства имеются. Силы имеются спустить на воду. А до этого по профилактическим зонам, которые закреплены за нашим районам - мы готовы выехать и оказать необходимую помощь пострадавшим».Специалисты отмечают, что масштаб весеннего половодья будет зависеть не только от количества выпавшего снега и толщины льда, но и погодных условий в ближайшие недели. А пока спасатели держат руку на пульсе.Артём Яковенко, Илья Хулодов«Вести-Владимир»