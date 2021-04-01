Об этом сообщил глава города Андрей Шохин.

Во время о работе владимирской мэрии за 2020 год, который был заслушан депутатами горсовета 31 марта, глава областной столицы Андрей Шохин рассказал, что доходы бюджета выросли. Увеличились и зарплаты горожан.«Средняя зарплата владимирцев составила 40 тысяч 600 рублей», - уточнил градоначальник.Однако сферы, в которых выросли доходы жителей, не назывались. При этом было отмечено, что в год пандемии количество рабочих на городских предприятий - увеличилось.