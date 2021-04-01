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- Ожидается самое сильное половодье за последние восемь лет. Как спасатели готовятся встретить большую воду?- Вместо масштабного обновления - брошен на произвол судьбы. Почему стадион "Торпедо" остался без реконструкции?- Первые после Эрмитажа. Во Владимирской области появился свой музейный Союз котов.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00. Не пропустите!ГТРК «Владимир» с 1 апреля увеличивает объем вещания. И это не шутка! Новый выпуск «Вестей» смотрите в 9.35 на канале «Россия».