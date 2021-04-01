В заведении выявлено несколько нарушений санитарных норм.
Во Владимире суд на 60 суток закрыл кафе по доставке роллов «Sushilike33».
В Роспотребнадзор на заведение общепита пожаловался местный житель. Надзорное ведомство вместе с прокуратурой организовало внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено несколько нарушений санитарных норм.
Продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов. В производственном цехе отсутствовало бактерицидное оборудование. Сотрудники ресторана не проходили медосмотры.
На хозяйку кафе составили протокол об административном нарушении.
Октябрьский районный суд Владимира приостановил деятельность «Sushilike33» на 60 суток.