В заведении выявлено несколько нарушений санитарных норм.

Во Владимире суд на 60 суток закрыл кафе по доставке роллов «Sushilike33».В Роспотребнадзор на заведение общепита пожаловался местный житель. Надзорное ведомство вместе с прокуратурой организовало внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено несколько нарушений санитарных норм.Продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов. В производственном цехе отсутствовало бактерицидное оборудование. Сотрудники ресторана не проходили медосмотры.На хозяйку кафе составили протокол об административном нарушении.Октябрьский районный суд Владимира приостановил деятельность «Sushilike33» на 60 суток.