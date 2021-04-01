В Коврове ранее судимый мужчина признан виновный в организации притона и сбыте наркотиков. Как установили следствие и суд, злоумышленник в собственной квартире организовал притон, куда

В Коврове ранее судимый мужчина признан виновный в организации притона и сбыте наркотиков. Как установили следствие и суд, злоумышленник в собственной квартире организовал притон, куда приходили наркозависимые и употребляли наркотик дезоморфин. Кроме того, мужчина сбывал наркотики в значительном размере, а попался правоохранителям, когда нес в кармане куртки шприц с наркотическим содержимым. Организатор притона полностью признал