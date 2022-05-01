На него завели уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ. Похищенный телефон изъят и возвращен хозяину.

В Вязниковском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД региона.В апреле в полицию обратился 33-летний житель Вязников, который сообщил о краже принадлежащего ему гаджета. Материальный ущерб он оценил в 5 000 рублей.«В день кражи потерпевший распивал спиртные напитки со своим приятелем, после чего у него пропало имущество. Заподозрив товарища в краже, потерпевший обратился к нему с просьбой вернуть телефон, но тот уверял, что ничего не брал. Однако во время беседы владелец смартфона заметил в кармане одежды приятеля схожий телефон», - уточнили в ведомстве.Предполагаемого преступника задержали. Установлено, что в январе фигурант освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за похожее правонарушение. Теперь его опять ждут нары.На него завели уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ. Похищенный телефон изъят и возвращен хозяину.