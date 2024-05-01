Во Владимире прошел первый этап дрифт-чемпионата Нарезали круги под рёв моторов. В течение двух...

Во Владимире прошел первый этап дрифт-чемпионатаНарезали круги под рёв моторов. В течение двух дней любители скорости наблюдали за крутыми виражами и могли прокатиться на дрифт-такси.Состязания организовала Федерация автоспорта города Владимира. Первый этап дрифт-чемпионата объединил свыше 20 участников из разных регионов России. Все - профессионалы. В гоночных заездах важны опыт вождения, навыки управления машиной на поворотах.Организаторы подчеркивают - дрифт сегодня- зрелищный вид спорта. Экипажи выходят на трассу по очереди. Главная задача- поставить рекорд по времени и не задеть конусы на дистанции. В нашем регионе соревнования проходят круглый год.- Это молния маквин?Артем, участник дрифт-состязаний:- Нет, это ферарри... Это копейка, обычная, как бы, ну наша православная, только с заменой двигателя и все.Артем Семенов, президент Федерации автоспорта г. Владимира:- У нас запланировано 4 этапа летнего-сырого дрифта и 4 этапа летнего-сухого дрифта. На данный момент должен быть сухой дрифт, но у природы свои планы. Автомобили здесь, которые сейчас участвуют они больше, конечно, заточены под сухое покрытие и этого достаточно сложно ехать, но все равно они справляются и едут.