Во Владимирской области отметили 375 лет со дня образования пожарной охраны Россия сегодня...

Во Владимирской области отметили 375 лет со дня образования пожарной охраныРоссия сегодня отмечает юбилей со дня образования пожарной охраны. Ей - 375 лет. От лица главы региона Александра Авдеева и всего правительства области сотрудников службы поздравил заместитель губернатора Эдуард Селезнёв. Сегодня во Владимирской области серьезная группировка сил противопожарной службы, - это результат эффективной совместной работы, - отметил начальник Управления МЧС России Алексей Купин.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- В прошлом году потушено более трех тысяч пожаров, спасено 100 человек. Это такой ответственный процесс по содержанию, по эксплуатации объектов, по предотвращению пожаров. Конечно же, он направлен на сохранение жизни, имущества граждан, экономики региона, и, в целом, подытоживая пятилетку, говорим о том, что есть такая хорошая, положительная динамика в укреплении сил, в переоснащении, профессиональной подготовленности.Эдуард Селезнёв, заместитель губернатора Владимирской области:- Вся наша работа во взаимодействии с МЧС - она, безусловно, сопровождается и укреплением материально-технической базы, и помощью с оборудованием, и эта работа будет продолжаться. Мы формируем каждый год объем необходимого оборудования, которое усилит нашу функцию, как областную пожарную охрану, так и федеральную пожарную охрану. И каждый год область выделяет денежные средства.Торжества в честь юбилея пожарной охраны прошли во владимирской областной филармонии. "Сухих рукавов" - это главное пожелание всем, кто вносит свой вклад в защиту от пожаров.Поздравления по видеосвязи коллегам направил федеральный министр Александр Куренков. В зале собрались ветераны пожарной охраны, руководящий и личный состав регионального Управления МЧС России.На протяжении своей истории служба реформировалась, совершенствовалась, но её основой были и остаются люди. Мужественные, неравнодушные, инициативные.Ведомственные награды вручили отличившимся сотрудникам МЧС, а также обычным героям, которые спасли людей, рискуя жизнью. Медалью "За спасение на пожаре" награждена Светлана Желтова - жительница посёлка Добрятино Гусь-Хрустального района.Вечером 9 мая 2023-его Светлана вывела из объятого пламенем дома пожилую пару - семью Шибаевых. Вспоминает, "времени на раздумья не было"- вошла в горящую избу и буквально вынесла престарелого мужчину на руках.Светлана Желтова, жительница посёлка Добрятино, обладательница медали "За спасение на пожаре":- Не растерялась, быстро побежала. Вызвала пожарную охрану. Но до этого момента разбудила бабушку с дедушкой. Бабушка вышла сама, а дед не смог выйти. Я помогла ему выбраться. Вытащила, можно сказать.