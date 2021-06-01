Мероприятия проводились в ракмках озеленения областного центра.

Во Владимире высадили 27 мелколистных лип. Деревья появились на Нижней Дуброве и улице Казарменной.Десять саженцев посадили 31 мая рядом с Платоновским прудом и еще 17 будут расти на Нижней Дуброве в районе домов № 15 и 17.Как пояснили в горадминистрации, мероприятие проводилось в рамках реализации муниципальной программы повышения экологической безопасности Владимира. Озеленение проводится по просьбам горожан. В 2021 году работы начались в апреле, когда на улице Гвардейской в Юрьевце посадили 45 мелколистных лип.Как сообщил начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, у мелколистных лип высокий процент приживаемости. Деревья поглощают вредные выбросы и хорошо поддаются обрезке.