Кристина Босс рассказала про алкоголизм Анастасии Волочковой.

Кристина Босс рассказала про алкоголизм Анастасии Волочковой.Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова уже давно сменила культурный образ примы Большого театра на роль одной из главных скандалисток отечественного шоу-бизнеса. Звезда балетной сцены сегодня ведет довольно-таки откртый образ жизни, часто путешествует и делится впечатлениями с поклонниками. Однако она периодически становится героем, а точнее антигероем всякого роды неоднозначных историй.Еще совсем недавно бывшая балерина отдыхала в компании нового спутника. Свидетелями ее роскошного путешествия с бассейном, яхтой и пляжем стали тысячи россиян, без устали следящих за экс-примой Большого театра в социальных сетях. При этом артистка умудрилась оскорбить своих поклонников.Она вышла в эфир в майке с надписью "Привет, уроды". Наглость звезды балета переросла в скандал. Граждане приняли это оскорбление на свой счет. Анастасия Волочкова за свою грубость получила жесткий ответ от звезды TikTok Кристины Босс.Известная блогерша выложила всю правду об алкоголизме артистки в эксклюзивном интервью зданию "Дни.ру". Она обратила внимание на "пропитое лицо" балерины и призвала ее закодировать."Настя, конечно, очень некрасиво выразилась в адрес поклонников, не являясь красоткой сама. Вы только посмотрите на ее пропитое лицо, ведь видно же, что она любительница выпить очень часто. Я не постесняюсь сказать, что она уже является алкоголичкой", – заявила Кристина Босс.По ее словам, экс-прима Большого театра сегодня становится антигероем. Блогерша призвала Анастасию Волочкову почаще "включать мозги". Кроме того звезда TikTok сыронизировала, мол, артистка станет добрее, если ее закодировать.