Во Владимирской области открывается сезон духовой музыки С наступлением лета Владимиро-Суздальский...

Во Владимирской области открывается сезон духовой музыкиС наступлением лета Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает регулярные концерты духовой музыки.Проект, подаривший массу позитивных эмоций посетителям усадьбы Храповицкого в 2023 году, продолжается. И география его становится шире. Этим летом к Муромцево присоединится Гусь-Хрустальный. Там тоже будет звучать живая музыка.Напомним, что музыкальные сезоны стартовали в прошлом году: всё лето в усадьбе Храповицкого в Муромцево по выходным дням звучала духовая музыка.Начиная с 1 июня, каждую субботу в течение всего лета на двух музейных площадках - в усадебном парке в Муромцево и в сквере у Музея хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном можно услышить духовые оркестры.В «хрустальной столице» концерты будут начинаться в 12.00, под вязами и липами старинной усадьбы - на час позже, в 13.00.Летний сезон в Муромцево откроет судогодский оркестр «Возрождение» под управлением Владимира Трахоненкова. Этот коллектив уже полюбился слушателям благодаря прошлогодней программе.В Гусь-Хрустальном музыкальный марафон подхватит старейший в городе Муниципальный духовой оркестр им. Е.К. Соловьева (руководитель - Роман Алфёров).В репертуаре - старинные вальсы, марши, ретро-хиты, джазовые композиции и популярные мелодии.Фото: пресс-служба ВСМЗ