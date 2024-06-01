Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-программу ко Дню защиты детей Сегодня (1 июня...

Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-программу ко Дню защиты детейСегодня (1 июня 2024 года) Музей Победы приглашает жителей Владимирской области на онлайн-программу, приуроченную ко Дню защиты детей. Виртуальных гостей ждут видео- и аудиоэкскурсии, посвященные юным героям, и тематический кинопоказ. Также пользователи смогут услышать новые «Главные детские песни».Присоединиться к программе можно бесплатно на сайте культурной площадки"Кроме того интернет-пользователей приглашают на виртуальную экскурсию «Маленькие герои войны», которая пройдет в интерьерах масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Зрителям расскажут о подвиге детей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились наравне со взрослыми в тылу – на фабриках, заводах, в госпиталях", - рассказали в пресс-службе музея.Гид «проведет» онлайн-гостей по воссозданным больничной палате и заводскому помещению, в котором расположен конвейер для сборки автоматов. Виртуальные посетители смогут узнать, сколько длилась смена московского мальчика Бори Давыдова на заводе «Искра», где собирались автоматы ППШ, какую боевую медаль вручили маленькой сиделке за ранеными Лине Орловой и сколько писем разносил в день юный почтальон Коля Батищев.Музей Победы подготовил также интересные аудиоэкскурсии. Так, «Сказка о корабле и юнге» от имени боевого корабля «Ташкент» познакомит с историей 12-летнего Бори Кулешина, который в годы войны был юнгой и сражался в составе зенитного расчёта Черноморского флота, а аудиопостановка «В гостях у партизан» расскажет о том, как ребята из города попали в землянку и знакомятся с фронтовым бытом.Также в онлайн-кинотеатре Музея Победы состоится показ советского художественного фильма «Чук и Гек» по мотивам одноимённого рассказа Аркадия Гайдара.Фото: пресс-служба Музея Победы, fusion brain, платформа для генерации изображений