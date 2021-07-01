На территории региона проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

На территории региона проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.За пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 9 единиц оружия, 159 боеприпасов различного калибра, 930 граммов взрывчатых веществ.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 18 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, и 8 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так сотрудниками УУР УМВД России по Владимирской области в квартире у жителя областного центра обнаружен пистолет, патроны и банки с гранулированным веществом внутри, которые изъяты и направлены на экспертизу.Сотрудниками ОУР ОМВД России по Александровскому району установили факт сбыта охотничьего ружья, карабина и патронов к ним. По данному факту проводится доследственная проверка.Фото