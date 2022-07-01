Оператор модернизировал свыше трехсот базовых станций в 60 населенных пунктах региона. В частности, в зону улучшений вошли пригородные поселки и садовые товарищества. Технические ..

Оператор модернизировал свыше трехсот базовых станций в 60 населенных пунктах региона. В частности, в зону улучшений вошли пригородные поселки и садовые товарищества. Технические специалисты МегаФона расширили частотный спектр в диапазоне 1800 МГц в сети LTE, таким образом увеличив скорость передачи данных на 50%.Самые масштабные работы были проведены в Александровском, Петушинском, Вязниковском, Судогодском и Киржачском районах. Местные жители могут быть уверены в надежности связи: прямые эфиры на фоне ярких закатов не прервутся, внеплановое онлайн-совещание состоится, а тяжелый видеоролик загрузится на смартфон.Также высокие скорости позволят абонентам области звонить через интернет. Почти два года назад МегаФон запустил в области VoLTE (Voice over LTE) — сервис, благодаря которому можно совершать и принимать вызовы по сети 4G. Он обеспечивает не только кристально чистый звук и отсутствие задержек во время разговора, но и возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. С прошлого лета количество звонков по технологии VoLTE выросло на 20%. Сейчас около 40% от общего количества минут, проговоренных абонентами МегаФона, приходится на эту опцию.«Мы модернизируем сеть, максимально эффективно используя радиочастотный спектр. С помощью рефарминга под LTE задействуем более широкую полосу частот, чтобы обеспечить пользователей стабильно высокими скоростями передачи данных. К летнему сезону уделили особое внимание дачным массивам и популярным туристическим маршрутам, среди которых города «Золотого кольца» России и село Муромцево, известное усадьбой Храповицкого», — отмечает директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Почти 75% работ оператор вел за пределами столицы региона, так как летом традиционно увеличивается миграция абонентов за город. По данным сельскохозяйственной переписи 2021 года, во Владимирской области расположено 1 475 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ.