Родителям нужен будет документ, подтверждающий возраст ребенка.

С 22 июня во Владимирской области, как и по всей стране, проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным. По информации пресс-службы ГЖД, соответствующие изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта».Раньше возраст бесплатного проезда ограничивался пятью годами. Сейчас, даже если ребенку исполняется 7 лет в день отправления поезда, проезд будет бесплатным.При этом безденежный билет оформлять не нужно. Но сопровождающие взрослые должны иметь на руках документ, подтверждающий возраст ребенка, чтобы при необходимости можно было предъявить его контролеру.Для детей школьного возраста в регионах России действуют различные льготы, которые устанавливаются местными властями.