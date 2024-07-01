Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Под Киржачом местные жители нашли труп мужчины в озере Крутое. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.Как сообщают представители регионального Управления МЧС, это уже девятый случай гибели на воде в этом купальном сезоне. Но, в отличие от других инцидентов, этот имеет криминальный характер.Во-первых, неизвестный был одет в куртку, что не свойственно для утопленников. Во-вторых, никто не заявлял о пропаже человека, и, скорей всего, мужчина утонул давно, и лишь сейчас его тело всплыло наружу.Расследованием занимаются специалисты Следственного комитета.