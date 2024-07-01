Об этом рассказали в пресс-службе регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

В 2024 году в сорока владимирских семьях родились двойняшки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования.За рождение двойни родители уже получили материнский капитал в проактивном режиме. Сейчас размер поддержки составляет 833 024 рубля. Напомним, программа семейного капитала была введена в 2007 году, после чего постоянно индексировалась и расширялась.