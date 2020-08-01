Александровской городской прокуратурой по обращению граждан поселка Балакирево проведена проверка ООО «Балремстрой».

Александровской городской прокуратурой по обращению граждан поселка Балакирево проведена проверка ООО «Балремстрой».Выявлено, что управляющее 6 многоквартирными домами общество увеличило размер платы за содержание жилого помещения более одного раза в год.По представлению прокурора произведен перерасчет на общую сумму более 4,4 млн рублей, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, за нарушение порядка ценообразования руководитель управляющей организации по постановлению прокурора оштрафован в размере 25 тыс. рублей.