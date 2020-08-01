Потерпевший, совершая операцию по карте, отвлекся и забыл деньги.

3 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств, оставленных в банкомате, обратился 34-летний житель города Мурома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.Прибывшим сотрудникам полиции мужчина пояснил, что, находясь у банкомата в торговом зале магазина и проводя операции по карте, отвлекся и ушел, при этом деньги, которые были выданы банкоматом, не забрал. Вернувшись через пару минут, в банкомате их уже не обнаружил.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался 35-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, безработный местный житель.Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в магазине и проходя мимо банкомата, заметил деньги. Денежные средства фигурант потратил на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».