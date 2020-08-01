Сегодня очень популярны так называемые хоррор-квесты, тематические представления в лучших традициях ужастиков с участием приглашенных актеров. И во Владимире немало любителей пощекотать себе нервы.

Ровно 10 лет назад эта франшиза была внесена в "Книгу рекордов Гиннеса". Самым успешным сериалом ужасов и самым кассовым была признана "Пила". А хотите эту жуткую атмосферу и пугающие декорации увидеть наяву ? Сегодня очень популярны так называемые хоррор-квесты, тематические представления в лучших традициях ужастиков с участием приглашенных актеров. И во Владимире немало любителей пощекотать себе нервы.- Приветствую Вас мои зрители, не спрашивайте кто я и зачем Вы здесь. Ответ вам хорошо известен. Сегодня мы сыграем в игру. Я хочу чтобы каждый из Вас понял, что чувствуют люди которые пришли сюда по собственной воле, в надежде получить свою порцию адреналина. Итак начинаем, время пошло.После беглого инструктажа, оператор квеста запускает игру. С этого момента Вы в ловушке и только благодаря скорости и эрудиции Вам, возможно, удастся спастись. Такова легенда популярного хоррора "Свиная голова". Пока группа ищет ключи от дверей и пытается выбраться наружу , маньяк с бензопилой начинает охоту.Актер Виталий Васильев признается, что его работа, несмотря на кажущуюся простоту, может сильно выматывать эмоционально, но усталость окупается восторженными отзывами посетителей.Виталий Васильев, актер квеста:- Бывают дни когда квестов не очень много, но а когда например 8 марта было я из одного квеста в другой переодевался я тогда пришел домой и просто рухнул на кровать и все, уснул сразу же.Комнаты страха известны очень давно, но повальное увлечение игровыми квестами в соответствующем антураже стало популярно только несколько лет назад. Участник квеста Александр Молодкин хорроры любит с детства. Персонаж серии фильмов "Пила"- Свиная голова, по его мнению, один из самых жестоких и страшных. В нем все человеческие эмоции практически на грани.Александр Молодкин, участник квеста:- Было прям очень страшно, я вообще не ожидал что он меня повалит на кровать и станет там пилить меня все такое прям очень страшно было эмоции непередаваемые. Это реально стоит того))Одинаковых игр не бывает, рассказывают организаторы, в любой момент все может пойти не по сценарию. Но в этом и заключается главное достоинство хоррор-квестов. Предугадать поведение игроков действительно очень сложно. Бывает, что взрослые мужчины пугаются сильнее девушек. Неизменно одно - все участники квеста должны быть полностью защищены от любых травм.Карина Журавлева, управляющая квестами:- Все безопасно то есть даже та же самая бензопила она без цепи у нас, так что мы думаем о людях чтобы все были живы здоровы.Сегодня квесты – это не только отличная возможность провести время с друзьями, но и проверить себя в экстремальных условиях. Выбраться из темного помещения , преодолеть страхи - для многих - самый ценный приз.Александр Сыпченко, корреспондент:Каждый раз входя в комнату страха, люди надеются увидеть что-то ужасное и неприятное, но многие забывают, что настоящие страхи и фобии живут внутри нас самих Александр Сыпченко, Максим КотовВести Владимир