В Муроме 37-летний клиент бара украл велосипед, чтобы добраться до дома. Теперь ему грозит тюрьма. В местную полицию обратилась 33-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже ..

В Муроме 37-летний клиент бара украл велосипед, чтобы добраться до дома. Теперь ему грозит тюрьма.В местную полицию обратилась 33-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже средства передвижения.Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого.Выяснилось, что, выйдя ночью из заведения он решил взять велосипед и доехать на нём до места жительства. Похищенное имущество он бросил в кустах.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули хозяйке.