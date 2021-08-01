В Муроме 37-летний клиент бара украл велосипед, чтобы добраться до дома. Теперь ему грозит тюрьма.
В местную полицию обратилась 33-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже ..
В Муроме 37-летний клиент бара украл велосипед, чтобы добраться до дома. Теперь ему грозит тюрьма.
В местную полицию обратилась 33-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже средства передвижения.
Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого.
Выяснилось, что, выйдя ночью из заведения он решил взять велосипед и доехать на нём до места жительства. Похищенное имущество он бросил в кустах.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули хозяйке.