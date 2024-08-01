«Цена беспечности»: на стройке в Коврове погибла женщина В 2023 году строительная компания из...

«Цена беспечности»: на стройке в Коврове погибла женщинаВ 2023 году строительная компания из Нижегородской области строила физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Доброград Ковровского района по муниципальному контракту.Бывший прораб строительной организации отвечал за безопасность при проведении строительных работ. Он знал, что на крыше здания нет защитных ограждений у вентиляционной шахты, однако, допустил проход начальник испытательной строительной лаборатории.11 октября того же года, во время испытания железобетонных конструкций, женщина упала с высоты почти 9 метров. Она ударилась о твёрдую поверхность. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на лечение, она скончалась в апреле 2024 года. Женщине был 51 год.«Утверждено обвинительное заключение в отношении в отношении прораба подрядной организации, осуществлявшей выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории поселка Доброград. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека)», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области