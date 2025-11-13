Вернулся царь Петр из Европы, собрал бояр и расказывает
про тамошнее житье.
- Есть у них, бояре, такая штука - ПОРТВЕЙН зовется. Это как
наша брага, да только бутыль выпьешь, и вторую, и третью,
а поутру голова не болит.
- Вези, государь, портвейн, - заголосили бояре.
- А еще у них есть - ПРЕЗЕРВАТИВ. Вот любуешься ты ночью
с боярыней - а детей не родится.
- Вези, государь, презервативы, - кричат бояре.
- В том беда, - вещает Петр, - что привезти можно только
что-то одно.
Тут форменная драка началась - бояре друг дружку чем попало
охаживают, за бороды таскают - шумят "Портвейн...Презервативы..."
Петр как крикнет:
- А еще у них есть ГОЛОСОВАНИЕ!...
Притихли бояре - стоят, бороды теребят. Один смекнул:
- Верно, как ГОЛЫМИ СОВАЛИ - так и будем совать. ПОР
еще анекдот!