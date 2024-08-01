Экс-чиновнице Правительства Владимирской области вынесли приговор на поджог военкомата Ленинским...

Экс-чиновнице Правительства Владимирской области вынесли приговор на поджог военкоматаЛенинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении Жанны Романовской - бывшей сотрудницы министерства архитектуры и строительства Владимирской области.7 июня 2023 года женщина самостоятельно изготовила бутылки с зажигательной смесью «коктейль Молотова» и бросила их в здание Военного комиссариата Владимирской области.Злоумышленница объяснила это тем, что стала жертвой телефонных мошенников.«Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ», - уточняют в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Жанна Романовская отправится в исправительную колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев.Фото: архив ГТРК «Владимир»