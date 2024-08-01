Так, например, с 1 августа Илья Букалов был назначен заместителем главы администрации города Владимира по экономическим вопросам.

С 1 августа Илья Букалов был назначен заместителем главы администрации города Владимира по экономическим вопросам. Ранее, с 29 июня, он исполнял обязанности руководителя управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма.Также пресс-служба администрации областного центра сообщает о назначении Ольги Гаревой на должность начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма с 1 августа.