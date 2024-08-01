Бывший продавец мебельного магазина регулярно воровал деньги, предназначенные для оплаты товаров. 44-летнего жителя Коврова обвиняют в кражах и мошенничестве. Общая сумма ущерба – 2,8

Бывший продавец мебельного магазина регулярно воровал деньги, предназначенные для оплаты товаров. 44-летнего жителя Коврова обвиняют в кражах и мошенничестве. Общая сумма ущерба – 2,8 миллионов рублей. Как сообщили в УМВД, фигурант работал продавцом-консультантом в мебельном магазине, вместо того, чтобы класть деньги в кассу, он на протяжении длительного времени забирал их себе. Но, видимо, и этого