Выплата увеличится для тех бойцов, которые подпишут контракт с 1 августа и до конца 2024 года.

Владимирские контрактники в зоне специальной военной операции получат по 800 тысяч рублей. Выплата увеличится для тех бойцов, которые подпишут контракт с 1 августа и до конца 2024 года.Президент Владимир Путин поддержал решение об увеличении единовременной выплаты контрактникам в зоне СВО, которое также одобрил глава Владимирской области Александр Авдеев. Он объявил в своем телеграмм-канале, что единовременная областная выплата защитникам Родины будет увеличена с 250 до 400 тысяч рублей. Вместе с федеральными деньгами это составит 800 тысяч рублей.Условия увеличенной региональной выплаты распространяются на тех, кто заключит контракт с Министерством обороны России во Владимирской области начиная с сегодняшнего дня, 1 августа.Кроме того, служащие из числа владимирцев в зоне СВО получат скидку на оплату коммунальных услуг. Постановление главы региона от 9 июля 2024 года подробно описывает, какие именно услуги попадают под данную льготу – это оплата за свет, воду, газ и прочее. Кроме того, данный класс граждан может получить не более чем 30 процентов скидки по платежам на капремонт.