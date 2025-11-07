Близится к завершению благоустройство сквера у вокзального спуска. Сотрудники ЦУГД установили восемь новых лавочек и урн. Игорь Ефремов, официальный представитель ЦУГД г. Владимира Работы

Близится к завершению благоустройство сквера у вокзального спуска. Сотрудники ЦУГД установили восемь новых лавочек и урн. Игорь Ефремов, официальный представитель ЦУГД г. Владимира Работы эти продолжаются, потому что погода позволяет. Но мне бы хотелось обратиться к жителям города Владимира с тем, чтобы они всё-таки берегли это имущество и не приносили ему ущерба. Потому что у