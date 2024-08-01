Владимирский паровоз отмечает свой юбилей - 25 лет В этом году свой юбилей отмечает......

Владимирский паровоз отмечает свой юбилей - 25 летВ этом году свой юбилей отмечает... владимирский паровоз. Ровно 25 лет назад, первого августа 1999 года у здания железнодорожного вокзала был установлен памятник, посвященный истории проходящей через Владимир Горьковской железной дороги - одной из старейших в стране.Речь вот об этом паровозе. Рядом с ним позже появились сигнальный семафор, грузовой вагон узкоколейки, а также небольшой монумент в виде каменного креста в честь погибших на войне железнодорожников.Ну а сам владимирский вокзал свой юбилей будет отмечать в 2025-м году. Нынешнее здание было сдано в январе 75-го. Оно было построено по проекту архитекторов "Мосгипротранс" на месте старого железнодорожного вокзала, который простоял во Владимире более ста лет.Добавим, нынешний вокзал готовится к большому обновлению. Запланированы перемены внутренние и внешние.Основные работы начнутся в следующем году.