01.09.2021

2021-09-01 21:10:05

Новый учебный год сегодня начался во Владимирском филиале РАНХиГС

Первое студенческое утро. Больше трехсот первокурсников отметили День знаний во Владимирском филиале РАНХиГС. В Президентской академии готовят юристов, экономистов, таможенников, управленцев.



1 сентября - фотосессии, концерт и поздравление директора филиала в честь тех, кто впервые переступил порог вуза.



Вячеслав Картухин, зам.председателя Заксобрания Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ:



- В этом году к нам поступило 35 высокобалльников. Большая часть из них имеет баллы более двухсот сорока и 4 человека имеют более 280 баллов. Это говорит о том, что абитуриенты Владимирской области делают свой выбор в пользу владимирских вузов, в пользу Владимирского филиала Президентской академии. Мы эту тенденцию наблюдаем на протяжении последних трех лет.



Успешно проведенная приемная кампания-доказательство стабильности работы. Студенты и абитуриенты знают, что в Президентской академии получат качественные знания. Почти 90 процентов преподавателей- кандидаты и доктора наук, практики. Вуз тесно взаимодействует с работодателями. Руководство прокуратуры области, регионального Следственного управления, Военного следственного управления по Владимирскому гарнизону, Владимирского отделения "Сбербанка" с удовольствием берут выпускников и студентов академии на практику и работу.



Игорь Пантюшин,прокурор Владимирской области:



- Сегодня для всех торжественный день, и он торжественен потому что, наверное, каждый чувствует из вас , что вступает в новую жизнь!



Артём Кулаков, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области:



- Следственное управление заинтересовано в выпускниках. Мы очень серьезно, хорошо по доброму взаимодействуем с этим вузом. Среди тех, кто пришел поздравить и Уполномоченный по правам человека. Людмила Романова- выпускница Владимирского филиала академии.



Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:



- Я желаю вам никогда не забывать на каком бы вы факультете не учились о правах человека, потому что мы все работаем ради друг друга. С праздником!



Самые счастливые в этот день родители первокурсников. Позади бессонные ночи.



Татьяна Караева, родитель:



- Хочу еще вас поздравить с окончанием этой приемной сложной кампании этого года, в которой важно было не растеряться и принять единственное верное решение!



По традиции старшекурсники передают первокурсникам символы знаний- книгу, ключ и гранит. На 4 года пока, те будут учиться в Президентской академии.



Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.