Во всех школах 1 сентября проходят традиционные линейки. Часто на них присутствуют почетные гости. Одна из владимирских школ на улице Разина пригласила на праздник своего известного

Во всех школах 1 сентября проходят традиционные линейки. Часто на них присутствуют почетные гости. Одна из владимирских школ на улице Разина пригласила на праздник своего известного выпускника, председателя Законодательного Собрания. Правда, Владимир Киселёв помнит её совсем другой. Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области Конечно, особое волнение есть. Несмотря на то, что в этой школе