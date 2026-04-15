В числе победителей олимпиады по русскому языку – ученица 11 класса владимирской гимназии №35 Ангелина Шиндакова. Девятиклассник муромского лицея №1 Данила Еганов стал призёром олимпиады

В числе победителей олимпиады по русскому языку – ученица 11 класса владимирской гимназии №35 Ангелина Шиндакова. Девятиклассник муромского лицея №1 Данила Еганов стал призёром олимпиады по физике. Олимпиада по русскому языку проходила в Саранске. Участвовали около 500 ребят из разных регионов страны. Олимпиада по физике состоялась в Новом Уренгое. Она объединила свыше 500 учащихся из