Рекомендации комиссии принимаются во внимание и исполняются в установленные сроки.

Во Владимирской области начальник УФСИН региона Алексей Гиричев встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии.«Члены ОНК неоднократно посещали учреждения уголовно-исполнительной системы и проводили индивидуальные беседы с заключёнными. По результатам общественного контроля в адрес ведомства или колоний информации о нарушении прав человека не поступало. Фактов нарушений прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по итогам работы комиссии не зафиксировано», - выступил с докладом помощник Алексея Гиричева по соблюдению прав человека в УИС Юрий Смирнов.Как отмечают в пресс-службе ФСИН, между руководством органа и общественниками налажено тесное взаимодействие. Их рекомендации принимаются во внимание и исполняются в установленные сроки.