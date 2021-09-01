Подробности спасения животных на пожаре в Юрьев-Польском районе. Шестому каналу удалось поговорить с женщиной, которая, как следовало из соцсетей, не прошла мимо. Напомним, в местечке Лучки

Подробности спасения животных на пожаре в Юрьев-Польском районе. Шестому каналу удалось поговорить с женщиной, которая, как следовало из соцсетей, не прошла мимо. Напомним, в местечке Лучки загорелся частный жилой дом. Ещё до прибытия спасателей одна из местных жительниц совершила геройский поступок – помогла хозяйке вывести всех животных из горящей пристройки жилого дома. Шестой канал связался