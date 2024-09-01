Идёт расследование в отношении бывшего и действующего адвокатов.

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, двое жителей обвиняются в покушении на мошенничество. Бывший адвокат, по просьбе коллеги, защищал фигуранта по делу о нелегальной реализации наркотиков.Фигурант был осведомлён, что потерпевший является товарищем обвиняемого по делу о наркотиках. В связи с этим в феврале 2024 года был изготовлен ложный документ, якобы являющийся частью материалов по делу.Этот документ свидетельствовал о причастности потерпевшего к обороту наркотиков. Его использовали для обмана потерпевшего при личной встрече. Также мужчине сообщили ложную информацию о способе уйти от наказания путём взятки полицейским в размере трёх миллионов рублей. Деньги были переданы 23 апреля 2024 года, но фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ.По ходатайству сотрудника следственного органа оба обвиняемых заключены под стражу. На машину одного из них наложен арест суммой 1,3 миллиона рублей. В связи с досудебным соглашением дело в отношении бывшего адвоката будет вестись в отдельном порядке. Следственные мероприятия идут совместно с УФСБ.