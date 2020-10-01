Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил о двухнедельных каникулах для всех школьников столицы. Сегодня, 1 октября, градоначальник издал новый указ.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил о двухнедельных каникулах для всех школьников столицы. Сегодня, 1 октября, градоначальник издал новый указ.Московские работодатели должны перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% работников, а также всех людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.Исключения касаются только тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации. На сайте мэра также отмечается, что эта рекомендация давалась и ранее, однако не все работодатели прислушались к ней."Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте", – говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.В Москве продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. В сутки это число составляет около двух тысяч человек. Более пяти тысяч москвичей в неделю ложатся в больницу с коронавирусом.